ルディックスキー・ジャンプ男子の葛西紀明（53＝土屋ホーム）が10日（日本時間11日）、TBS系のミラノ・コルティナ五輪中継にスタジオ出演。ジャンプの混合団体銅メダルを受け、自身の4年後への思いを口にした。

日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のオーダーで臨んだ日本は銅メダルを獲得。葛西は初の表彰台に「やっと獲ってくれましたね。みんなでつないだメダル」と祝福した。

五輪初出場で男子個人ノーマルヒル銅メダルに続き、最終ジャンパーを務めて銅メダルを獲得した二階堂の活躍について、「私の気持ちからいくと、めちゃくちゃジェラシーです」と本音がポロリ。

「私は初めて19歳でオリンピックに出て、2大会目の94年リレハンメルでメダルを獲ったんですけども、その時は個人ではなく団体戦。それでも緊張して頭の中が真っ白になって。あんなににこやかにできませんでしたし、いや〜ズルいなって思ってますね、今」と二階堂へのライバル心をのぞかせた。

また、「この映像を見ながら、僕も悔しい気持ちがあるんですよ」と打ち明け、「次の4年後、もし自分が出られるとしたら感動する、うれしいオリンピックにしたいです」とイメージを膨らませた。「次の4年後、57歳ですけど行けますかね…」と戸惑いつつも、「行きます！頑張ります！」と意欲を示した。