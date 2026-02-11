麻生久美子、波瑠を「吸い込まれるように見ちゃう」
女優の麻生久美子（47歳）が、日本テレビの公式YouTubeチャンネルで、ドラマ「月夜行路」で共演する波瑠について「お綺麗だから吸い込まれるように見ちゃう」と語った。
4月スタートのドラマ「月夜行路」に出演する麻生と波瑠に番組がインタビューを実施。2人は映画「グラスホッパー」で共演しており、麻生は「（共演は）すごく久しぶりです。お綺麗だからこう、吸い込まれるように見ちゃうんですけど、それは昔から変わらずで。なんか印象が、やっぱり年齢的にも大人だからね、こんなこと言ったら失礼だけど、とても大人っぽくなられた」と、和装姿の波瑠を称賛した。
波瑠が「私、20歳になる年で、撮影中はまだ19とかだったんですよ。本当に子供でしたから。本当に優しくしていただいて、ありがとうございます」と当時を振り返ると、麻生は「しっかりした女性だなって、その時から。お若いのにすごくしっかりされた方だっていう印象は持っていた」とコメント。波瑠も麻生について「変わらないですね。私も、（麻生は）大先輩でありながら、かわいらしい。なんでしょう、面白い先輩」と語った。
