昨年はドジャースなど…多くの球団がコラボ

レッドソックスは7日（日本時間8日）、5月12日（同13日）の試合で配布されるアニメ「ワンピース」とコラボしたジャケットのデザインを公開した。ファンからは「最高だ」「チケット買わないと」と興奮の声が上がっているが、今季も多くの球団が日本のアニメとのコラボゲームを企画している。

同戦では、レッドソックスのユニホームを着た主人公ルフィのイラストがデザインされているジャケットと、球団マスコットのウォーリーがルフィの衣装を着用しているぬいぐるみがプレゼントされる。

日本だけでなく、海外でも絶大な人気を誇る作品だけに、MLB公式Xの投稿には「もうチケット取っちゃった」「そのジャケットカッコ良すぎだろ」「ワンピースファン大興奮だろ、あのジャケット絶対ゲットしなきゃ」などと興奮の声が寄せられていた。

近年は日本のアニメとコラボする球団が徐々に増加。昨年はドジャースがワンピースナイトを開催し、麦わら帽子と限定カードを配布したが、カードは配布後すぐにフリマサイトなどに出品され、現在も20万円以上の値段で取引されている。

大のナルト好きとして知られるフリオ・ロドリゲス外野手が所属するマリナーズは、昨年に続いて「ナルト・ナイト」を開催。昨年は作品内に登場するヘッドバンドが来場者に配布された。今季は開幕5戦目のヤンキース戦で「ワンピース・ナイト」を開催予定。9月にも「ナルト・ナイト」の開催が発表されている。

また今季はブルワーズ、マーリンズもナルトとコラボした試合を開催予定と発表している。（Full-Count編集部）