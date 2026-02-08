ドジャースをFAとなった32歳

今季はどこでプレーするのか。ドジャースからFAとなったマイケル・コンフォート外野手は、スプリングトレーニング本格開始が迫る中で、いまだ去就が発表されてない。

3月1日に33歳となるコンフォートは、昨年はドジャースと1年1700万ドル（26億7000万円）の契約でプレー。メッツ時代には3年連続25本塁打、2024年はジャイアンツで20本塁打を放った打棒に期待されたが、打率.199、12本塁打に終わり、プレーオフでも出番がなかった。

ドジャースはオフに新たな外野手としてカイル・タッカーを獲得して、すでに外野は埋まった状況。コンフォートについては、1月中旬にはニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が、ホワイトソックスが興味を持っていることを報じたが、以降は音沙汰無しとなっている。

米最大の移籍情報サイト「MLBトレード・ルーマーズ」は、「ドジャースとの契約はうまくいかなかった。彼の収入力は1年前よりも低下するはずで、ホワイトソックスとして妥当な選択肢」だと説明している。獲得に手を挙げる球団は現れるだろうか。（Full-Count編集部）