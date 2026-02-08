【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

アニプレックスはクレーネルと共に2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にてブースを展開、多数の新作フィギュアを発表していた。

その中で特に目立ったのが「リコリス・リコイル」のフィギュア。ハイブランドから手に入れやすい価格帯のフィギュアも展開する。また、アニメ「その着せ替え人形は恋をする」とホロライブの宝鍾マリンのコラボレーションアイテムもユニーク。造形の力の入り方にも注目したい。

「リコリス・リコイル」、錦木千束・井上たきな

「リコリス・リコイル」、錦木千束 バースデー記念イラストVer.、3月発売予定。価格は6,800円

「リコリス・リコイル」、井上たきな バースデー記念イラストVer.、3月発売予定。価格は6,800円

「負けヒロインが多すぎる」八奈見杏奈 スクール水着Ver.、11月発売予定。価格は19,800円

「Fate/Grand Order」ビースト/エレシュキガル(第1再臨)。11月発売予定。価格は24,200円

「Fate/Grand Order」水妃モルガン。8月発売予定。価格は39,600円

「その着せ替え人形は恋をする」×ホロライブ 喜多川海夢 宝鍾マリン Cosplay Ver.

「その着せ替え人形は恋をする」×ホロライブ 喜多川海夢 宝鍾マリン My Dress-Up Darling Cosplay Ver.

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」、悪魔ほむら

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」からは様々なキャラクターが立体化される

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C) 2016 COVER Corp.

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

(C)福田晋一/SQUARE ENIX「着せ恋」製作委員会