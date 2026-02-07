女優の浜辺美波（25歳）が、2月6日に放送されたトーク番組「A-Studio+」（TBS系）に出演。赤楚衛二から、赤楚のことを「衛二」、野村萬斎を「まんちゃい」と親しみを込めて呼んでいると暴露された。



映画「ほどなく、お別れです」に出演している浜辺美波が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。浜辺を良く知る人物として、映画「思い、思われ、ふり、ふられ」「六人の嘘つきな大学生」などで共演した赤楚衛二が、MCの笑福亭鶴瓶らからインタビューを受けたと紹介される。



赤楚によると、浜辺は共演者について、赤楚衛二のことを「衛二」、野村萬斎を「まんちゃい」と親しみを込めて呼ぶなどしているそうで、浜辺は赤楚については他の共演者も「衛二」「衛二さん」と呼んでいたりしたと話し、野村萬斎については「怒られる、萬斎さんに」と笑った。