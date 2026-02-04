ロハス「常に連絡をとっている」

ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でファン感謝イベント「ドジャーフェスタ」を開催した。大谷翔平投手らが参加した中、そこに“常連”の姿はなかった。球団公式SNSがイベントの様子を投稿したが、ファンからは「どこだ」「私たちには必要」と悲しみの声が続出している。

ドジャース公式インスタグラムは、ファンフェスタでの写真を大量に公開。選手たちの笑顔が見られるが、ムードメーカーだったエンリケ・ヘルナンデス内野手の姿はどこにも見当たらなかった。昨季終了後にFAとなり、去就が決まっていないためだ。

この投稿にファンも反応。「キケはどこにいるのぉぉぉぉ」「キケ・ヘルナンデスが必要なんだ」と不在を嘆くコメントや、「キケが戻ってくるという発表を待っているところだ！」「キケはどこにいった？」「仕方ないけどファンフェスにキケがいないのは寂しい」と再契約を待ちわびる声が殺到した。

選手たちも思いは同じようだ。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者のX（旧ツイッター）によると、ミゲル・ロハス内野手がヘルナンデスについて言及。「キケとは常に連絡を取り合っている。彼が戻ってくることに何の疑いもない。このクラブハウスにいる全員が、彼に戻ってきてほしいと思っている」と語ったという。

キケことE・ヘルナンデスは2015年から2020年までドジャースに在籍。その後レッドソックスを経て2023年途中から再びドジャースに加わった。特にポストシーズンで本領を発揮し、通算16本塁打を記録。昨年のワールドシリーズ第6戦でロハスと完成させた好守は記憶に新しい。ただ、オフに左肘手術を受けており、復帰時期は未定となっている。（Full-Count編集部）