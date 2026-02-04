物価上昇が続く昨今、将来に漠然とした不安を覚える人は少なくない。収入は増えない一方で、生活費だけがじわじわ上がっていく――そんな現実の中で、「この働き方のままでいいのだろうか」と立ち止まる瞬間は誰にでもあるはずだ。

冨山和彦氏の著書『ホワイトカラー消滅 私たちは働き方をどう変えるべきか』（NHK出版新書）は、まさにその"不安の正体"を言語化してくれる一冊だ。働き方の構造がどう変わり、未来に何が起きようとしているのか。本書はその全体像を驚くほどクリアに描き出している。

まず著者が指摘するのは、日本企業が長年続けてきた終身雇用・年功序列を軸とした経営モデルだ。

「グローバル産業における日本企業の概ねは、従業員に賃金上昇をできるだけ我慢させ、雇用の人数を安定させる方針を選択したのである」（本書より）

"低賃金で雇用を守る"という仕組みはデフレ期には成立していたが、物価が上がり始めた現在では賃金だけが取り残され、その歪みが一気に表面化している。

そこに追い打ちをかけるのが、デジタル化と生成AIの急速な進展だ。特に情報処理や調整業務といった、これまでホワイトカラーが担ってきた仕事は代替が進んでいる。

「今後、グローバル経済圏におけるホワイトカラー、つまり都市部のオフィスでパソコンを前に働くビジネスパーソンと呼ばれる人々の大半は必要なくなる」（本書より）

一方、医療・介護・物流・農業といったローカル産業では深刻な人手不足が続いている。グローバル経済圏では"人余り"が進むのに対し、ローカル産業では"人手不足"が加速するという矛盾した現象が同時に起きているのだ。著者は、このミスマッチを解消するには人材の流れそのものを変える必要があると説く。

「グローバル企業のホワイトカラーからローカル企業のエッセンシャルワーカー、ノンデスクワーカーへシフトを進めなければ、グローバル企業の人余りとローカル企業の人手不足を整合的に解決することはできない」（本書より）

著者が本書で繰り返し用いているのが「グローカル」という概念。グローバルとローカルを上下のヒエラルキーで捉えるのではなく、むしろ地続きのキャリアとして往復しながら価値を生み出す働き方を提示している。

とはいえ、「ローカル産業は低賃金」というイメージは根強いだろう。そこで鍵となるのが「付加価値労働生産性」、つまり価値を生み出す力だ。ローカル産業が持続可能な働き先として成立するためには、現場の高度化が欠かせない。

「付加価値労働生産性の向上とは稼ぐ力を高めることであり、すなわち産業化を目指すことであり、それがエッセンシャルな公共財として医療・社会福祉サービスを維持する必要条件になっている」（本書より）

この視点を踏まえて、著者が提案するのが、現場を高度化へ導く「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」。デジタルや改善の知識を武器に現場で付加価値を生み出し、生活基盤の領域を成長する産業へと押し上げる役割を担う存在である。

家業の星野温泉旅館を継ぎ、現在の「星野リゾート」として事業を拡大させた星野佳路氏を例に挙げながら、著者はローカルが未来の日本を支える重要なフィールドへ変わる可能性を示している。もはや「グローバルが一流で、ローカルが格下」という序列は意味をなさない。むしろ、これからの日本を支えるのは、こうした現場で価値を生む人なのかもしれない。

では、こうした大きな構造変化の中で、私たちはどう生きるべきなのか。本書では「自問自答」を重ねることの重要性を強調している。

「自問自答している人は、深く考えながら仕事に取り組み、深く考えながら自己分析し、足りない部分をリスキリングすることになるだろう。それを積み重ねている限り、不要な人になる確率は低い」（本書より）

こうした視点は、単にスキルを積み重ねるだけでなく、自分の価値をどう定義するかという問いにもつながる。環境の変化に合わせて、働き方の軸を自ら作り直す姿勢が求められているのだ。

具体的には、自分を"雇う側"の立場に置き換えて考える、いわゆる"メタ認知"の姿勢が欠かせない。自分が受け取っている給料で自分を雇いたいと思えるかどうかを熟考することで、必要なスキルやリスキリングの方向性が見えてくる。

本書は未来を育む教育のあり方や、経営者が直面する課題への示唆も数多く盛り込まれている。変化の大きな時代に、自分はどんな価値を生み、どんなキャリアを築いていくのかを考える視点を与えてくれるだろう。本書を通して、これからの働き方や生き方を見つめ直すヒントが浮かび上がってくるはずだ。