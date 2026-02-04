自身のインスタグラムで最新ショットを公開

ドジャースの大谷翔平投手が3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンとともに絵本を読む最新のプライベート写真を公開した。写真には昨年誕生した長女とみられる姿も写り込んでおり、ファンからは「幸せな空間すぎるよぉぉぉ」と大きな注目を集めている。大谷が披露した心温まる家族団らんの様子が、日米で話題となっている。

大谷は自身のSNSで「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」と報告。公開された写真では、デコピンと一緒に絵本を広げる大谷の傍らに、愛娘とみられる小さく可愛らしい手足が写っている。投稿には「僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と日本語と英語でメッセージが添えられ、ハッシュタグで作品名を紹介した。

大谷の作家デビュー作となる絵本は、この日から米国での発売が開始された。これまでにMLB公式サイトも「世界的スーパースターが絵本の著者に？」と紹介し、二刀流スターの新たな試みに注目を寄せていた。なお、この絵本による収益は大谷とデコピンの意向により、全額が慈善団体に寄付されることが決まっている。

私生活の断片が垣間見える貴重な投稿に、SNS上のファンは即座に反応した。「ベビ谷たんの手足かわえええ」「幸せな空間すぎるよぉぉぉ」「見ているだけでこちらも幸せ」といった声が殺到。世界的スターが見せた父としての顔と、愛犬、そして愛娘が織りなす平和な光景に、多くの人々が癒やされている。