菊池タクト氏と下広志氏が危惧…遅い球を繰り返し打つことで生じる「無駄な動き」

「遅い球」が打撃を狂わせる。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクホークスでスキルコーチを務める菊池タクト氏と、東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志氏が2日、野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」が開催したオンラインイベント「打撃改革3DAYS」に出演。これまでの「当たり前」とされてきた練習がいかに実戦から乖離しているか、その衝撃的な事実を突きつけた。

多くの指導現場や自主練習で行われているティー打撃。そこでは、斜め前からトスされた緩いボールを打者が「1、2、3」のリズムで打ち返す。しかし、菊池氏は日常的に行われる“習慣”に、打撃向上を阻む大きな落とし穴があると指摘する。

「投手が投げる150キロ近い直球が、リリースから捕手の手元に届くまではわずか0秒4。このスピード感に対し、緩いボールを丁寧に打ち返す練習ばかりを繰り返すと、テークバックを大きく取るなどの無駄な動きが生じます。これが、打席に立った際に差し込まれる最大の原因なのです」

150キロを超える直球がスタンダードとなった現代野球では、フォームを整えること以上に、ボールが放たれるリリースからインパクトまでの時間をいかに短くして自分のスイングを完遂させるかが“生死”を分ける。

菊池氏の考えに、現場で数多くの小・中学生を指導する下氏も強く同調する。

「最初に余計な動きは排除して、“オプション”はそれから付ければいいということです。フワッと投げられた球を打つことはエラー動作を招くことが多いです。斜め前からのティー打撃は、投げ手が自分の方へ打ち返されないように無意識に緩い球を投げるので、打者のフォームが悪い方向へと最適化されてしまうのです」

「フロントトス」でリリースからインパクトまで“0秒4台”の環境を強制的に作る

では、実戦で適応するために何が必要なのか。2人が解決策の一つとして提示したのが、あえて打者を差し込ませる「フロントトス」だ。

通常のティー打撃とは異なり、打者の正面（ネット越し）の近距離から、速いボールを投げ込む。リリースからインパクトまでのタイムを計測して「0秒4台」であれば及第点。打者が差し込まれる状況を強制的に作り出すことが重要だと菊池さんは説明する。

「これは150キロを打つことが目的ではなく、メカニクスを正確にするための練習です。いつでも振れる状態を作っておくことで無駄な予備動作がなくなり、結果的に速い球にも反応できるようになります」

下氏も「まずは来る球に対してしっかり反応をさせましょうということです」と呼応する。

「右打者であれば左投手のクロスファイヤーにパッと反応できるフォームを体に刻んでおけば、試合でも対応することができます。遅い球がくれば、そこに“オプション”を足せばいい。そうやって小さな頃から引き出しを増やしていくことが大切です」

「きれいなフォーム」はあくまで結果であり、出発点ではない。まずは現代野球のスピードに適応するための「戦う準備」が整った時、打撃のポテンシャルは一気に覚醒し始める。「打撃改革3DAYS」は、今月16日まで毎週月曜日に開催されている。（内田勝治 / Katsuharu Uchida）