女優の吉岡里帆（33歳）が、2月1日放送のラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。昨年のバレンタインにまつわる思い出を語った。



2月に入り、リスナーからバレンタインの思い出についての質問が寄せられると、吉岡はこの時期のイベント等で毎回聞かれるため「出し尽くした」と笑う。直近の思い出としては、日曜劇場「御上先生」に出演していた際、生徒役から作品ロゴ入りのチョコをもらったことが嬉しかったエピソードを披露。また、以前の撮影現場で「しろたえ」のチーズケーキが出た際に食べられず悔しい思いをしていたところ、バレンタイン当日に差し入れで届き「ものすごい勢いで取りにいった」と明かした。



さらに、自身が贈った際の話として、「A-Studio+」に出演した際、ドラマ「しずかちゃんとパパ」で父親役を務めた笑福亭鶴瓶に「羊羹を奥様とご一緒にどうぞ、という感じでお渡ししましたね」と振り返り、「エピソードとしてあんまり強くない感じですけど、そんな感じです」と語った。