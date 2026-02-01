食楽web

そぼろは作り置きしておくとごはんのお供に、麺や副菜のトッピングに大活躍する一品。たくさん作って、週末のランチやお弁当、時短ごはんにと活用してみてください。

「豆腐を冷凍することで水分が抜け、お肉のような食感に。お豆腐でもごはんが進みます。冷めると絞まってお肉感が増すので、お弁当にもおすすめですよ」（東京ソロごはん・ウェッティさん）

「豆腐そぼろ」の作り方

材料（2人分）

・もめん豆腐……1丁（350g）

A

・みりん……大さじ2

・醤油……大さじ11/2

・砂糖……小さじ1

B

・おろし生姜……大さじ1/2

・ごま油……大さじ1/2

作り方

1．豆腐を8等分に切る。バットにラップを敷き、豆腐を並べてラップをかけて冷凍庫で一晩凍らせる。

2．耐熱皿に1を並べラップをかけてレンジ600wで5分ほど加熱する。両手で挟んで軽く水気を絞る。

＜point！＞解凍できれば良いので温めなくてOK！ 水気を絞りすぎるとパサパサになり、豆腐もボロボロになるので優しく抑える。

3．2を粗くほぐしフライパンに入れる。中火にかけて木べらで潰す。

＜point！＞食感が残るようにつぶしすぎない。

4．Aを入れて2分ほど水分がなくなるまで炒める。

＜point！＞水分が飛びすぎるとパサつくので程よく水分を保持させると良い

5．Bを加えて全体を混ぜたら強めの中火で焼き色がつくまで触らずに焼く。さっと混ぜて同様に焼いて焼き色をつける。

＜point！＞焼くことで香ばしくなりおいしさUP！

甘辛い豆腐の優しい味わいは、ごはんのお供にぴったり！ ぜひお試しあれ。

●著者プロフィール

東京ソロごはん。

フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！

