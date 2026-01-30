塩多雅矢さんが伝授…投球の再現性を高める「骨盤操作」の習得法

投球動作においてフォームが安定せず、「手投げになってしまう」と悩む選手は多いだろう。土台となる下半身をうまく使えなければ、パフォーマンスが落ちるだけでなく怪我のリスクも高まる。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、「骨盤の動き」に着目している。

塩多さんが紹介するのは「ペルビックティルト」というドリル。「ペルビック」は骨盤、「ティルト」は傾けることを意味し、文字通り骨盤の傾きを作っていくメニューだ。骨盤の前傾と後傾を自分でコントロールできるかどうかが、その後の投球動作や他の様々なエクササイズに影響をもたらすという。

まずは床に座り、少し楽な体育座りの姿勢をとる。手は軽く後ろについて体を支える。この状態からへそを前に突き出すようなイメージで、骨盤を前に傾ける「前傾」を作る。続けて、突き出したへそを引っ込め、全体的に少し背中が丸まるような形で「後傾」を作る。

この動きを交互に繰り返す。行う際はそれぞれのポジションで5秒ぐらいキープし、動きを体に覚え込ませるイメージを持つことが大切だ。1日10往復を目安に行うことを塩多さんは推奨する。

骨盤ではなく上半身だけで動かないように注意したい。効果が薄くなってしまうという。お尻やお腹周りに注意を向け、骨盤自体が動いている感覚を養うことが重要だ。地味な動きだが、この基礎が再現性の高い美しいフォームへと繋がっていく。（First-Pitch編集部）