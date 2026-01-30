¥É·³¥í¥Ï¥¹¤âWBCÉÔ»²²Ã¤Ø¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½Ç®Ë¾¤âÌµÇ°¡Ä¡Ö¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤éÉÔ»²²ÃÁê¼¡¤°
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¡¢ËÜ¿Í¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌµÇ°¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖEl Extrabase¡×¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥¹µ¼Ô¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤ÏWBC¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¡Ê¤Î°ì°÷¡Ë¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤Ê¤¤¡£Ç¯Îð¤È¸Î¾ãÎò¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÊÝ¸±¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñ³«»Ï»þ¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï37ºÐ¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢37ºÐ°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹ËÜ¿Í¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¡£¹ñ¤òÂåÉ½¤·¡¢¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¹ñ´ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤ËÊÆ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖSirius XM¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤Çº£¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤¬¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤Ç¤âÃ´¤¦¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¼é¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£ÅöÁ³¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤âÂ³¤±¤¿¤¤¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤ÇÍ¥¾¡½ÐÍè¤¿¤é¤µ¤é¤ËºÇ¹â¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢»²²Ã¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤â3·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤é¼çÎÏ¤ÎÉÔ»²²Ã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹ÆâÌî¼ê¤â¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤ò¡¢FA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤â¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼Âà¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤ÈºòÇ¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë