NetflixがWBC全試合を独占ライブ配信、ドキュメンタリーも制作決定

Netflix（ネットフリックス）は30日、2026年に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の国内独占ライブ配信に向け、俳優の渡辺謙氏を「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」に、タレントの二宮和也氏を「スペシャルサポーター」に起用したと正式発表した。両者の就任に合わせ、同日午後9時には、両氏によるプレミアム対談映像が同社のYouTube公式チャンネルで公開される。

渡辺氏と二宮氏は今後、本大会のライブ配信への出演に加え、ドキュメンタリーやスペシャル映像など関連コンテンツに多数登場予定。現地キャンプ取材や選手・監督らへのインタビューなどを通じ、野球ファン目線から大会の魅力を発信していく。

渡辺氏は1959年生まれ、新潟県出身。俳優として国内外で活躍しており、映画『ラストサムライ』や『インセプション』などに出演。幼少期に後楽園球場で江夏豊、田淵幸一バッテリーの試合を観戦して以来、阪神の熱烈なファンとして知られ、2024年の甲子園球場100周年記念式典ではスペシャルナビゲーターを務めた。渡辺氏は「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい」とコメントしている。

二宮氏は1983年生まれ、東京都出身。男性アイドルグループ「嵐」のメンバーとして活動する一方、俳優としても映画『母と暮せば』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞するなど多数の作品に出演。少年野球経験者で、最初にもらった背番号は「8」。二宮氏は「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」と意気込みを語った。

さらにNetflixは、過去大会の名場面の舞台裏に迫るドキュメンタリーシリーズ「DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実」の制作・配信も決定。渡辺氏と二宮氏がナビゲーターを務め、全4話構成で2月19日から配信される。出場全20チームによる全47試合は、3月5日から18日にかけてNetflixでライブ配信される予定となっている。（Full-Count編集部）