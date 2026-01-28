HYDE¤¬HYBE¤Ë¹ßÎ×¡ªTXT¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤é¤ä¤ì¤ó¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤òÅÁ¼ø¡õÈþ¤·¤¹¤®¤ë6¿Í¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
HYDE¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡¿°Ê²¼TXT¡Ë¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①HYDE¡ßTXT¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ýー¥º ②À¹¤ê¾å¤²¤ëÆüËÜ¸ì¤òÅÁ¼ø¤¹¤ëHYDE¡¡③ÏÂ¤ä¤«¥Èー¥¯¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë½éÂÐÌÌ¡ÊËÜÊÔÆ°²è¡Ë¡¡④HYDE¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤òË¬¤ì¤¿TXT ⑤L¡ÇArc～en～Ciel¡ÖHONEY¡×¤ò¥«¥Ðー¤·¤¿¥Æ¥Ò¥ç¥ó
¢£HYDE¡¢¥½¥¦¥ë¡¦HYBE¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ë¤ó¤ë¤ó¥Ýー¥º¡ªTXT¤Ë¡ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ÉÆüËÜ¸ìÅÁ¼ø¤â
HYDE¤Ï¡¢TXT¤ÎÆüËÜ3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¤Ë¡¢³Ú¶Ê¡ÖSSS¡ÊSending Secret Signals¡Ë¡×¤òÄó¶¡¡£HYDE¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎHYBE¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬Ìä¤·TXT¥á¥ó¥Ðー¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Îý½¬¼¼¤Ç¤Î½éÂÐÌÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥½¥¦¥ë¤Î³¹¤ò°ìË¾¤¹¤ë19³¬¤Î¥«¥Õ¥§¤Ø¤È¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢¿¼¤¤¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£¡ÖSSS¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºî»ì¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¡¢¡Ö¥»¥¯¥·ー¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦HYDE¤Î¥ªー¥Àー¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á³Ú¶Ê¤ä¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤ÈÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
HYDE¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢3Ëç¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1ËçÌÜ¤ÏTXT¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â³¤¤¤Æ¡¢HYBE¤Î¥Ó¥ëÁ°¤Ç¥í¥´¤Î¡ÖB¡×¤ò¡ÖD¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¼ê¤Ç»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÊÒÂ¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢TXT¤ÎÆüËÜ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¡¢HYDE¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¤ä¤ì¤ó¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¸ø³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëTAEHYUN¡Ê¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖHYDE¤µ¤ó¤¬¸À¤¨¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¸å¤«¤é¸À¤¨¤ÐÂ¿Ê¬Âç¾æÉ×¡×¤È¡¢HYDE¤¬Í¥¤·¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHYDE¤µ¤ó¤Î¥Ýー¥º²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÌÜ¤¬¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¡Ö5¿Í¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁÐÊý¤Û¤ó¤ï¤«¤¹¤®¤ëÂÐÃÌ¤Ç°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ó¥ó¤Î¡ØRed Swan¡ÊYOSHIKI feat.HYDE¡Ë¡Ù¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¼¡¡¹¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¶½Ê³¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Öµþ¥»¥é¤Ç¡È¤ªÁ°¤é¡ÉÊ¹¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡©¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£