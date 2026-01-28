ザコシからの超誇張モノマネの無茶振り地獄にケムリが悲鳴
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５（マッドファイブ）』（全５回）の#４を１月26日（月）夜11時より放送した。
『MAD５』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器にさまざまなテーマへ切り込んでいく。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして、全５回にわたりお届けする。
１月26日（月）放送の#４では、ABEMA本社に巣食う悪霊をお祓いするため、命知らずな『MAD５』が立ち向かう真夜中の除霊ロケを敢行。悪霊を祓うため、ABEMA本社内の捜索に出た一同はまず制作フロアへ。すると池田が突然「なんか足が重いっす……」「もう動けないっす」と早々に離脱。池田を残しフロア奥の制作室に向かった４人は、そこで「プレゼンを全く聞いてもらえなかった」無念から悪霊と化した“元社員・長谷川貼る”の霊に取り憑かれた池田に遭遇。“長谷川貼る”を成仏させるため“悪霊のプレゼン”を受けることになった『MAD５』だが、ケムリが思わず「プレゼン聞いてもらえない理由も分かる」と厳しい評価を突きつけて……。さらに目隠しをした“長谷川貼る”にイタズラをしてブルース・リーっぽいリアクションを引き出す池田考案企画「ブルー・過ぎー」のシミュレーションを実施。『MAD５』に寄って集ってイタズラを仕掛けられた“長谷川貼る”は成仏することができたのか？
また、次に向かった食堂では「モノマネの形を変える心残りがめちゃめちゃあるんだよ」と語る“モノマネ悪霊”に取り憑かれたハリウッドザコシショウが。「長州力の生き霊ですわ」と名乗る悪霊は「なんでもっと誇張しないんだ！誇張を超えろっつーんんだよ」と訴える。そして、「ケムリさん、超えてこいよ！」と指名されたケムリが“誇張モノマネを超えるモノマネ”の無茶振り地獄に引きずり込まれることに。“誇張しすぎたIKKO”“誇張しすぎたもう中学生”を超える渾身の“超誇張”モノマネを披露したケムリだが「まだまだだな」「惜しかったな」とハリウッドザコシショウに憑いた霊はなかなか祓うことができず「なんなんだよ、マジで！」「もういいって！」と悲鳴を上げる。ケムリは最後の力を振り絞り「ゴイッゴイッゴイゴイゴイゴイッゴーイス！！」と“誇張しすぎたダイアン津田を超えるモノマネ”で見事除霊に成功。「よかったー！」「ケムリくん、君のおかげだよ」と歓喜する『MAD５』メンバーにケムリは「関係ねぇよ！」と不満を爆発させていた。
そして、最後に向かったリモート室では「お腹空いた……お腹すいた……」と繰り返す悪霊に取り憑かれた川北が登場。「ご飯に合うおかずをください」と懇願する悪霊にくっきー！は、とあるモノを差し出すが……？「ご飯食べてるところを見られるの恥ずかしい」とリモート室にこもる悪霊の常軌を逸した行動で、笑いと恐怖が入り混じるカオス状態に。果たして、無事悪霊を祓うことができたのか!? また、ラストには“撮れ高の妖精”ことオダウエダ・植田紫帆が登場するが……。まさかの姿で現れた植田に「見えてるって！」「全部出てるじゃん！」と『MAD５』メンバーも騒然！衝撃のラストとなった本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。また、「ABEMAプレミアム」では除霊の仕上げとして、悪霊を妨げる“お札貼り”の模様を収めた『MAD５』#４完全版を限定配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
