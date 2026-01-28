自宅にバスケコートも完備…NBAの祭典にベッツが参加へ

米スポーツ局「ESPN」のバスター・オルニー氏は27日（日本時間28日）、自身のX（旧ツイッター）で、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が「NBAオールスター・セレブリティゲームでコーチを務める」とコーチ“就任”を明かした。豪華な自宅にバスケコートを備え、プレーヤーとしても才能豊かなベッツが異例の抜擢を受けたようだ。

オルニー氏が日本時間の早朝に「これはピッタリだ」と言及するほど、ベッツにとって“ハマり役”といえる。2月13日（同14日）にロサンゼルスで行われる「NBAオールスター・セレブリティゲーム」で、ベッツがコーチとしてNBAのコートに立つ。セレブリティゲームは、元NBA選手やミュージシャン、俳優、他の競技のアスリート達が出場するエキシビションマッチ。記念の一戦をサポートするコーチとして白羽の矢が立った。

ベッツはオフに、バスケ界のレジェンドとして知られるクリス・ポールの自主トレを手助けするなど、異種競技でも才能を発揮。自主トレの様子を映した動画が公開されると、機敏な動きを見せるベッツに日米ファンから驚きの声が上がった。

米紙「ニューヨーク・ポスト」のエドワード・ルイス記者も、ポールとの練習に注目。ベッツの献身ぶりを称えるとともに「高い運動能力は、もちろん多くの人にとって驚きではないだろう。野球以外でも、ボウリングやゴルフ、ギターなど、挑戦してきたあらゆる分野でその才能を発揮してきた」と、その才能を絶賛していた。（Full-Count編集部）