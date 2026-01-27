食楽web

麻辣湯ブームが、とどまることを知りません。都内には専門店が次々と誕生し、近年は現地の味を忠実に再現した本格派を求める“ガチ勢”も増加中です。

そんな中、新しい切り口で注目を集めているのが、2025年12月17日、代官山駅前に誕生した一軒、『転転麻辣湯』です。

「スープまで飲み干せる麻辣湯」をコンセプトに掲げ、和風だしベースの麻辣湯専門店です。カウンターとテーブルを中心とした14席のコンパクトな空間で、ひとりでも立ち寄りやすい雰囲気が嬉しいです。

しじみ×和風だしが決め手。「飲み干せる」麻辣湯

『転転麻辣湯』の最大の特徴は、しじみをベースに昆布などの旨みを重ねた和風だしにあります。刺激一辺倒になりがちな麻辣湯に、やさしいコクと奥行きをもたらしています。

辛さも1～4辛まで選択可能。1～2辛であれば、麻辣の香りを感じつつも、スープを最後まで飲み干せるほどのバランスの良さ。辛いものが得意でない人にも門戸が開かれているのも魅力です。

今回は3辛×太麺をチョイス

和風だしの軽やかさの中に、花椒のしびれと唐辛子の辛さがじわじわと広がり、極太春雨がその旨辛スープをしっかりと受け止めます。麺は春雨を採用し、細麺、太麺から選択可能ですし、卓上調味料で辛さや風味を微調整できるのもガチ勢にはうれしいポイントですね。

代表の今瀧健登さんは、「刺激よりも“巡るおいしさ”を大切にした、日本人が毎日でも食べたくなるやさしい麻辣」を目指したと語ります。

マーラータン初心者はもちろん、数々の麻辣湯を食べ歩いてきたガチ中華好きにも、ぜひ一度体験してほしい新しい一杯です。

細麺も食べやすい！

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

転転麻辣湯

住：東京都渋谷区代官山町20-9 サザン代官山 1-C

営：11:00-15:00 / 18:00-23:00

休：火曜

https://boku-to-watashi-and.com/tenten_malatan