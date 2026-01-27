1月27日正午から新規入会受付開始

ドジャースは27日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club」の2026年シーズンに向けた展開および会員特典の詳細を発表した。同日正午より新規入会受付を開始する。ワールドベースボールクラシック（WBC）のチケット抽選参加権や限定アイテムを用意した。

2年目を迎える今季は、MVP、オールスター、ルーキー、無料の4コースを用意。目玉となる特典には、大谷翔平投手のボブルヘッドや山本由伸投手のアクリルスタンド、佐々木朗希投手のタオルといった人気選手の限定グッズが揃う。さらに、3月に東京ドームで開催されるWBCプールC日本戦のプレミア席チケット（指定席SSSなど）が当たる抽選参加権も盛り込まれた。

体験型特典も拡充されており、山本がファンの質問に直接答えるオンライン・ライブQ＆Aや、元メジャーリーガーが参加するウォッチパーティー、サイン会への参加権などが予定されている。昨年誕生した日本公式ファンクラブは、最上位のMVP会員が募集開始わずか2分で完売する人気ぶりだった。

ドジャースのマイケル・スペトナー氏は「開設と同時に熱狂的な反響があり、大きな感動を覚えました。今年もさらに魅力的な特典とともに展開できることを嬉しく思います」とコメント。盤石の補強で3連覇を狙うチーム同様、日本のファンを熱狂させる異次元のサポート体制が整った。（Full-Count編集部）