「せっかくサウナに入ったのに疲れが倍増」してしまう人の意外な共通点…その原因「血行不良」かも

サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。

サウナを利用すると「心身の疲れがとれて体調が回復するイメージがある」が、実際はどうなのか。むしろ、サウナから出た後に疲労感を覚えることがあるのはなぜなのか。「サウナで体力は消耗するのか？」という素朴な疑問に答える。

たとえ喉が渇いてなくても「水分摂取」は重要

サウナを利用してリフレッシュすれば、身体に蓄積されている疲れがとれて、活力がみなぎってくるという認識の人は多いでしょう。しかし、そう思ってサウナを利用した結果、「かえって疲れが倍増したように感じられた」という経験がある人も多いかもしれません。

なぜ、サウナに入浴した結果、逆に疲労感が増すことがあるのかというと、理由はいくつか考えられます。

まず1つは、サウナで大量に汗をかいたことによって、「血行不良」を引き起こしているというケースです。サウナ入浴前後や入浴中には、適度な水分を摂取することが大切ですが、これを怠ると、体内の水分減少に伴い、血液量が減少します。血液が減少すると、血液の粘度が上がり、血行が悪くなるため、身体の隅々まで必要な酸素や栄養素が運ばれにくくなることから、疲労感が増大してしまいます。

なお、喉の渇きは感じていなくても、身体が水分不足に陥ってしまっていることもあります。そのため、サウナ入浴の際は、たとえ喉が渇いていなくても、きちんと水分を摂取することがとても大切です。

休憩や外気浴が足りないと、疲労感が増大

また、サウナ中の休憩や外気浴が十分でない場合も、身体が疲れを感じやすくなります。

なぜかというと、サウナまたは水風呂入浴中は、「熱い」「冷たい」といった刺激によって、身体は交感神経が優位な興奮状態にあるため、適宜、休憩や外気浴をすることで副交感神経が優位な状態を挟まなければ、自律神経のバランスが乱れてしまうためです。

さらに、サウナの利用時間が長すぎる場合も、身体は疲労感を覚えやすくなります。具体的に何分を超えたら「長い」のかは個人差があるため一概には言えませんが、「息苦しいけどもう少しがんばりたい」などと無理しがちな人は、その気持ちを捨てて入浴時間を見直してみることをおすすめします。

また、そもそも身体に過度な疲労が蓄積されている場合、サウナ施設に出向くこと自体がさらなる疲労蓄積の原因となっている可能性もあるでしょう。

サウナによる体力消耗が気になっている人は、これらに該当しないかどうか、まずは自分の入浴方法を見直してみるといいでしょう。

