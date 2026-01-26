グローバル産業が「2025MVP 大谷翔平記念メダル」を発表

記念メダル専門会社のグローバル産業株式会社は26日、ドジャース・大谷翔平投手が昨季受賞した3年連続4度目のMVPを称え「2025MVP 大谷翔平記念メダル」の販売を発表した。28日から全国有名百貨店・新聞社などで販売が始まり、純金メダルの価格は803万円となっている。

販売されるメダルは3種類。直径39mm、重量46.6グラムの純金メダルは100個限定で803万円。直径88.9mm、重量124.4グラムの純銀メダル（特大）は60万5000円で1000個限定となる。同じく1000個限定で販売される直径39mm、重量31.1グラムの純銀メダルは19万8000円の設定となっている。

いずれのメダルも、表面で大谷の“投・打”を表現。裏面には二刀流での大谷の記録が刻まれている。同社はプレスリリースで「大谷翔平選手は、MLB史上ただ1人の二刀流MVPで、投打の両方で3度目のMVPはまさに前人未踏の記録です」と偉業を称賛。二刀流として復活を果たした2025年を記念した限定アイテムとなっている。

ドジャース2年目の昨季、大谷は二刀流として活躍。打者として打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014をマーク。投手しても14試合で1勝1敗、防御率2.87を残した。ポストシーズンでも存在感を放ち、ワールドシリーズ連覇に貢献。シーズン終了後には3年連続4度目のMVPを受賞した。（Full-Count編集部）