野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の追加メンバー10人を発表した。すでに先行メンバーとして発表されているドジャース・大谷翔平投手の打順構想を明かした。

大谷は昨年11月末にWBC参加を表明した。2023年の第5回大会では打率.435（23打数10安打）、1本塁打8打点、投手では3試合に登板し2勝1セーブ、9回2/3を投げて防御率1.86をマークし、大会MVPに選ばれている。

3年連続4度目のMVPに輝くなど、世界最高の選手としての地位を確立するなか、侍ジャパンでも中心メンバーとして期待されている。井端監督は起用法について「全部揃ってではないが、上位でしか頭にない。そこでやってもらいたいなと思います」と話した。

NPB所属選手は2月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に先駆けて行われる宮崎の事前合宿（宮崎）から参加予定。MLB所属選手のチーム合流時期は2月下旬の名古屋からチーム合流するよう要請している。（Full-Count編集部）