最終の公式選手ロースターは2月6日に発表される

野球日本代表「侍ジャパン」は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の追加メンバー10人を発表。山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）らが追加選出となった。

井端弘和監督、日本野球機構の中村勝彦事務局長が都内のホテルで会見を開いた。メジャーリーグからは過去最多8人が参戦し、前回は負傷のため辞退となった鈴木誠也外野手（カブス）も選出。国内からは宮城大弥投手（オリックス）、曽谷龍平投手（オリックス）、北山亘基投手（日本ハム）、高橋宏斗投手（中日）、中村悠平捕手（ヤクルト）、小園海斗内野手（広島）が選出された。

残り1人は未発表で、最終の公式選手ロースターは2月6日にワールド・ベースボール・クラシック・インクから発表される。昨年末に大谷翔平投手（ドジャース）、菊池雄星投手（エンゼルス）、松井裕樹投手（パドレス）ら先行メンバー8選手を発表。16日には菅野智之投手（オリオールズFA）や佐藤輝明外野手（阪神）ら新たに11選手が発表され、計19人が決まっていた。

NPB所属選手は2月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に先駆けて行われる宮崎の事前合宿（宮崎）から参加予定。MLB所属選手のチーム合流時期は2月下旬の名古屋からチーム合流するよう要請している。（Full-Count編集部）