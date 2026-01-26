50ºÐ¤Þ¤ÇËèÇ¯Ê§¤ï¤ì¤ë15.5²¯±ß¡¡Áý¤¨Â³¤±¤ë¸åÊ§¤¤¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¡Ö¼¡¸µ¤Î°ã¤¦ÃÊ³¬¤Ø¡×
¥é¥ß¥ì¥¹¤¬¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤È·ÀÌó±äÄ¹
¡¡¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤È2032Ç¯Ç¯¤Þ¤Ç¿·¤¿¤Ë7Ç¯1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó272²¯±ß¡Ë¤Î¿··ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡¢25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë³¤³°¤ÎÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤³¤Î·ÀÌó¤Î¤¦¤Á¡¢7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó109²¯±ß¡Ë¤¬10Ç¯¸å¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¸åÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ß¥ì¥¹¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º°ì¶Ú¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë7ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¿ÈÄ¹5¥Õ¥£¡¼¥È8¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó172.7¥»¥ó¥Á¡Ë¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨.279¡¢285ËÜÎÝÂÇ¡¢287ÅðÎÝ¡¢OPS.857¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï39ËÜÎÝÂÇ¡õ41ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¹¶¼é¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖZ101¡×¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥¯¥¿¡¼¡¦¥´¥á¥¹»á¤Ï23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¡¢7Ç¯1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó272²¯±ß¡Ë¤Î¿··ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊóÆ»¡£¤¹¤Ç¤Ë2022Ç¯4·î¤Ë¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï¥é¥ß¥ì¥¹¤È5Ç¯1²¯2400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó193²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë±äÄ¹¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¢¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È2036Ç¯¤«¤é2042Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯5600Ëü±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î»þ¥é¥ß¥ì¥¹¤Ï50ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â2Ç¯Á°¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1089²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÍøÂ©¤Ê¤·¤Ç6²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1058²¯±ß¡Ë¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤È¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ü¥Ë¡¼¥ä»á¤Ê¤É¡¢²áµî¤ÎÍÌ¾¤Ê¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤òµó¤²¡Ö¹¹¤Ë¼¡¸µ¤Î°ã¤¦ÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡×¤Èµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤â¡Ö¹¥¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤ÇÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥ß¥ì¥¹¡£¡ÈÀ¸³¶¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÉÀë¸À¤È¤â¸À¤¨¤ë7Ç¯·ÀÌó¡£50ºÐ¤Þ¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ß¥ì¥¹¤ÎµåÃÄ¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë