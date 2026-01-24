NYでの夕食会に参加した大谷夫妻…デコピンとの記念ショットを公開

ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）にインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンを抱きかかえる1枚などをアップした。

大谷は24日（同25日）にニューヨークで行われた夕食会に真美子夫人ともに参加。愛犬・デコピンは会場に姿を見せていなかったが、大谷は夕食会に参加した衣装でデコピンを抱いた2ショットをアップした。大谷は自身が授与されたMVPのプレートではなく、「Decoy Ohtani」という名前とともに「Most Valuable Dog」とデザインされたプレートを持っていた。

他にも、真美子夫人やネズ・バレロ代理人らと撮影した記念写真、蝶ネクタイをつけたデコピンがプレートともに寝そべる様子なども投稿した。

昨年ナ・リーグMVPに輝いた大谷は夕食会でのスピーチで、ドジャースの関係者、裏方、エージェント会社、そして「愛する妻である真美子、娘、デコピンへ。僕の人生を豊かにしてくれてありがとう。いつも僕のそばにいてくれて感謝しています。ありがとうございます」と家族にも感謝を伝えていた。（Full-Count編集部）