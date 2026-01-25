大谷の英語に称賛の声

ドジャース・大谷翔平投手の“約2分半”に称賛の声が相次いでいる。24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席。英語のみのスピーチで会場を沸かせた。SNSでも大谷の英語に注目する声が目立った。

大谷はこの日、壇上で英語でスピーチ。ドジャース球団、BBWAA、代理人のネズ・バレロ氏、そして真美子夫人を「愛する妻」と表現し、家族へ感謝した。

大谷は黒のスーツを着た正装スタイルで参加。夕食会の合間にはジャッジ、スキーンズらとともに、子どもたちに笑顔でサインのサービスを行う場面もあった。

新人王を受賞したオフの2019年、MVPを受賞して参加した2年前ともに英語でスピーチを行った。2019年はスピーチ用のカンペを使って挨拶したが、2024年は日本語を使わず英語のみでスピーチ。この日も英語のみでスピーチを行った。

SNSでは「めっちゃ流暢な英語で周りのスタッフや家族に感謝を伝える大谷さん 英語でもきちんと人柄が出るのはすごいですね」「大谷の英語かっけぇ……」「年々英語が当たり前だけど上手くなってる」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）