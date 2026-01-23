MLB¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¤â¤¦1¿Í¤Î¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¡¡¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡×¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤é´ó¤»¤Ä¤±¤Ì¡Ö9/10¡×
²áµî10Ç¯´Ö¤ÎMLB¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÈÀê¤¹¤ë2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É
¡¡¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×100¡ÊTop 100 Right Now¡Ë¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö²áµî10Ç¯¤ÎÎòÂå1°Ì¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤¬¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¡¢±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â55ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.014¤È°Û¼¡¸µ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç2022Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2025Ç¯¡¢2026Ç¯¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£2024Ç¯¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.³°Ìî¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢2016Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçÃ«¤ÎÁêËÀ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á9²ó¤òÂçÃ«¤È¥È¥é¥¦¥È¤Î2¿Í¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤Û¤ÜÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ï¡¢1ÅÙ¤â1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¤ËSNS¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¥È¥é¥¦¥È¤ä¤Ð¤¹¤®¤ó¤À¤íw¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥È¤¬¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¸«¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥é¥¦¥È¤¬¿À¤¹¤®¤ë¡£2010Ç¯ÂåºÇ¶¯Áª¼ê¤À¡×¡Ö²áµî10Ç¯¤¯¤é¤¤3Áª¼ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤º¤Ã¤È¼è¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²¦¼Ô¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥È¥é¥¦¥È¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¡¼(°Ê²¼Î¬¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¼å¤¤¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤âÀ¨¤¤¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï82°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÂçÃ«¥¥Ã¥º¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¥È¥é¥¦¥È»þÂå¡×¤È±É¸ÏÀ¹¿ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£ÂçÃ«¤ÎÆÈÁö¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁêËÀ¥È¥é¥¦¥È¤ÎÉü³è¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÈá´ê¤Î1°Ì¤òÁÀ¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎµÕ½±¤Ï¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î½øÎóÁè¤¤¤Ë¡¢º£µ¨¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë