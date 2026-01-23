日本付近は25日にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いだけでなく平地でも大雪となるおそれがあります。すでに24時間降雪量が40センチを超える大雪となっている所もあり、大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒が必要です。

【画像をみる】週間天気、23日～26日まで全国の最新雪雨シミュレーション

気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いて、強い寒気が流れ込み、特に北陸地方、東海地方、東北地方では発達した雪雲が流れ込み、短時間に降雪が強まるおそれがあります。また、九州北部地方でも24日昼過ぎにかけて山地、平地ともに大雪となる見込みです。

［雪の予想］（多い所）

２４日午前６時までの予想２４時間降雪量

東北地方 ６０センチ

北陸地方 ８０センチ

東海地方 ６０センチ

近畿地方 ４０センチ

四国地方 １５センチ

九州北部 ２０センチ

２５日午前６時までの予想２４時間降雪量

東北地方 ７０センチ

関東甲信 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

四国地方 ２０センチ

九州北部 １５センチ

２６日午前６時までの予想２４時間降雪量

東北地方 ７０センチ

関東甲信 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ３０センチ

1月末までの予想最高気温も各地で10度以下となっていて、真冬並みの寒さとなる見込みです。