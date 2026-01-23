食楽web

那覇空港から車で約15分。瀬長島にあるリゾート型商業施設「瀬長島ウミカジテラス」には、カフェやショップなど約47店舗が集い、沖縄グルメやスイーツ、雑貨まで一度に楽しめる、旅の途中に立ち寄りたい人気スポットです。

沖縄らしい美しい海が広がります

そんなウミカジテラスで、カフェタイムに訪れたのが、サーターアンダギー専門店『De：』（デコロン）です。

店頭に並ぶのは、10種類以上のカラフルな“映えサーターアンダギー”。アート感のあるディスプレイも印象的で、思わず写真を撮りたくなる空間が広がります。

今回選んだのは、海を思わせるブルー系の2種、「ソルティマンゴー」と「サムシングブルー」。チョコレートでコーティングされたサーターアンダギーは、外側の甘さと生地の素朴な味わいのバランスが絶妙。見た目の可愛らしさはもちろん、味わいにも満足できるスイーツタイムとなりました。

さらに、ドライゴーヤをトッピングしたものなど、沖縄らしさを感じるフレーバーが揃っているのも魅力です。

店舗外のカフェスペースには、柵に小さなテーブルが設けられており、海を背景にフォトジェニックな一枚を撮影することができます。スイーツと絶景、そして写真に残る思い出。瀬長島を訪れたら、ぜひお立ち寄りください。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

De：

住：沖縄県豊見城市瀬長174-6 瀬長島ウミカジテラス内 45番

TEL：080-7818-7884

営：11:00～21:00（L.O.20:30）

https://www.instagram.com/decolon.sata_andagi/