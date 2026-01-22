手越祐也、ファンクラブ会員番号1番の人物を告白「初めて知った」「素敵すぎる」の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/22】手越祐也が21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜よる8時〜）に出演。自身のファンクラブ会員番号1番の人物を明かした。
【写真】手越祐也、イケメン俳優と密着ハグ
この日のスタジオトークで手越は「僕は母親に育ててもらって、親父はもう亡くなっているんですけど…」と自身の家庭環境を説明。「だから僕のファンクラブの会員番号1番は母親」と明かし、周囲から「素敵！」という声が飛び交った。
また「実家も僕が住んでいる1人暮らしの家も母親が、飾り付けが好きなので、家中息子のポスターとか。（手越出演の）番組も全部観ていますよ」と母親との良好な関係を明かした。
このエピソード受け、視聴者からは「初めて知った」「素敵すぎる」「愛が伝わる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
