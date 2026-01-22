¥è¥óÍÍ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡È½ã°¦¤Î¤ß¡É¤òÃê½Ð¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¸ÂÄêÈÇ¤¬4K±Ç²è²½
2000Ç¯Âå½éÆ¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¶õÁ°¤Î´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡£¤½¤ÎÌ¾ºî¤¬¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î6Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÈÅß¥½¥Ê¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¾ìÌÌ
¢£¡È´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤Î¸¶ÅÀ¡É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ì¾ºî
´Ú¹ñKBS¤Ç2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2004Ç¯¤ËNHKÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½µËö¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤¬ÎÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ØºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡Ù¡¢Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿±Ê±ó¤ÎÌóÂ«--¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¥è¥óÍÍ¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÆüËÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¤òÎº¤Ë¤·¡¢ÍèÆü»þ¤Ë¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅö»þ³«¹Á°ÊÍèºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÌó5000¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡£¥í¥±ÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó»Ô¤Ë¤ÏÏ¢ÆüÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È´ÚÎ®¤Î¸¶ÅÀ¡É¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦½é¸ø³«¡×¤Î·èÄêÈÇ
¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¤ÈPAN ENTERTAINMENT¤ÎÀ½ºî¿Ø¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²èÍÑ¤Ë¿·¤¿¤ËÊÔ¶Ê¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Êª¸ì¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Î¡È½ã°¦¤Î¤ß¡É¤òÃê½Ð¤·¤¿¡¢Ç»Ì©¤¹¤®¤ë¡Ôµæ¶Ë¤ÎÅß¥½¥Ê¡Õ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¼«¿È¤¬Á´¹©Äø¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë·èÄêÈÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Ì¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤¬4K¤ÇÁÉ¤ë¡ªÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø
Êª¸ì¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¸ß¤¤¤Î½éÎø¤À¤Ã¤¿¥Á¥å¥ó¥µ¥ó(¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó)¤È¥æ¥¸¥ó(¥Á¥§¡¦¥¸¥¦)¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¯¡£¤·¤«¤·¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£10Ç¯¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥æ¥¸¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È±»Æó¤Ä¤ÎÃË¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó(¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó 2Ìò)¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤Æ--¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ÎÊÂÌÚÆ»¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤ëÀã¤Îµ²±¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥æ¥¸¥ó¡£ÀÚ¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤È½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÈÅß¥½¥Ê¡É¤È¤¤¤¨¤ÐÃ¯¤â¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¡¢³Ø¹»¤ÎÊ½¤ò±Û¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚÆ»¤òÆó¿Í¾è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¥·¡¼¥ó--¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤¬¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥¸¥ó¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤È¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·¯¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤â¶Á¤¯¡£¥æ¥¸¥ó¤ò½ã¿è¤Ë°¦¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ì¿Í¤ÇÀÅ¤«¤Ë--¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÁ°¤ÇÎÞ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù
2026Ç¯3·î6Æü(¶â) ¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
À½ºî¡§PAN ENTERTAINMENT
´ÆÆÄ¡§¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û
²»³Ú¡§¥¤¡¦¥¸¥¹
¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦
2025Ç¯/´Ú¹ñ±Ç²è/¥«¥é¡¼/¥Ó¥¹¥¿/5.1ch¥Ç¥¸¥¿¥ë/128Ê¬
ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬
(C)2025. KBS. All rights reserved
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
