地面に置くだけで自動開脚！超時短＆軽量カメラ三脚
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、支柱を押し下げるだけで自動開脚する超時短仕様である「軽量カメラ三脚 200-DGCAM049」を発売した。
■設営・撤収がわずか数秒！革新的な「自動開脚」機構
本製品最大の特長は、中央の支柱を押し下げるだけで3本の脚が同時に展開する独自の自動開脚機構である。一般的な三脚のように脚を一本ずつ手で広げる手間が一切なく、ワンタッチに近い感覚で撮影体制を整えられる。シャッターチャンスを逃したくない屋外撮影や、急なWeb会議での設置・撤収において圧倒的なスピードを実現する。
■持ち運びを苦にしない、ペットボトル1本分の超軽量設計
本体重量は約560gと、500mlのペットボトル飲料とほぼ同等の軽さを実現している。アルミ材を採用することで、強度を保ちながらも極限まで軽量化を図った。付属のキャリングケースに入れれば肩掛けで持ち運ぶことができ、旅行や登山、運動会といった荷物を最小限に抑えたいイベント時でも負担なく携帯することが可能である。
■多彩なシーンに対応する4段階の高さ調節機能
コンパクトな収納サイズながら、高さは42cmから最大127cmまで4段階で調節が可能である。卓上でスマホを固定して動画を視聴するスタイルから、立った状態での風景撮影や集合写真まで、シーンを選ばず最適なアングルで固定できる。脚の固定にはレバーロック式を採用しており、スピーディーかつ確実に高さを調節できる。
■iPhone・スマホにも即対応！汎用性の高いホルダー付き
標準的な1/4インチネジに加え、幅58〜95mmのスマートフォンに対応する専用ホルダーを付属している。デジタルカメラやビデオカメラだけでなく、普段お使いのiPhoneやスマートフォンをそのまま装着して安定した撮影が楽しめる。これ一台で、SNS用の動画撮影から本格的な記念写真まで、デバイスを問わず幅広く活躍する。
■支柱を押し下げるだけで自動開脚する超時短仕様である「軽量カメラ三脚 200-DGCAM049」
