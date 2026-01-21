片付けをスムーズにするために、ムダなものを増やさない工夫を紹介します。教えてくれるのは、400軒以上の片付けをサポートし、片付けの力についての著書もある整理収納アドバイザー・Fujinao（フジナオ）さん。ここでは、日用品の所有数を決める、手軽にできるリセット習慣など、Fujinaoさんが日々の暮らしで実践している6つのアイデアについて語ります。

ルール1：所有するタオルの数を固定

タオル類は気がつけば増えてしまいがちなアイテムです。私もかつては粗品や贈答品、普段使いにちょうどいいと思って買ってきたセール品など、たくさんのタオルをもっており、それらがかなりのスペースをとっていました。

【実際の写真】ものがなくスッキリ！Fujinaoさん宅のキッチンカウンター

ためこんだタオルは、消耗するのに時間がかかりますし、捨てどきも悩みがち。そこで今では、バスタオルは「ひとり3枚」、洗面所とキッチンで使う手ふきタオルは洗い替え含めて「全部で4枚」などと枚数を固定し、それ以上は家に入れないようにしています。

ルール2：捨てるか迷った服は試着して判断

「またいつか着るかも」「高かった」などの理由で、着ていないのにクローゼットで死蔵品になっている服。私にとって処分するいちばんのあと押しになったのは、試着してみることでした。

着てみてしっくりこない服は、なくても困らないしまた着たくなる可能性も低いと考えて、潔く処分するようにしています。

ルール3：ライフスタイルの変わり目に収納を見直す

子どもの進学や進級など、ライフスタイルの変わり目は持ちものの変化も大きいもの。使わなくなったものが家にたまらないように、きちんと持ちものや収納システムの見直しをします。

この機会を見逃してしまうと、もう必要ないものと今の暮らしで必要なものが入り混じり、家のなかがものでいっぱいになってしまうので、忘れずに行うようにしています。

ルール4：毎日のプチリセットを習慣化する

暮らしていれば、ものが散らかるのは当たり前のこと。ですが、それをそのまま放置していると家はより散らかっていきます。また、「ものが入ってくること」にも鈍感になってものの量が増えてしまいます。

そのため、私は毎日必ず、部屋をリセットするようにしています。具体的には、子どもたちが学校に行った直後と夜寝る前に、使ったものを戻して部屋を「片付いた状態」に戻す習慣をつくっています。

ルール5：買う前に「捨てられるものがあるか」考える

ついつい欲しくなる食器や調理器具、洋服。思わず衝動買いをしそうになったときには「代わりに手放せるものはあるか？」と考えます。

入れ替えができてものの総量が増えないならば気分転換に購入することもありますし、手放せるものがないのであれば「今の暮らしで十分満たされている」と考えて購入を見送るようにしています。

ルール6：平面にものを置かない

テーブルやカウンターなどの平面は、ものが集まりやすい場所なうえに置き出すとキリがない場所でもあります。そのため筆者宅では、基本的に「隠す収納」にして、キッチンカウンターなどにはなにも出さない状態にしています。

「平面にはなにも置かない」と決めることで、家族にも片づけのゴールがわかりやすくなり、自発手的な片付け習慣にもつながっていると感じます。

今回紹介したルールで、筆者宅は入居7年でも「ものがあふれない家」をキープできています。特別な収納や極端なライフスタイルの変更をしなくても取り入れられるアイデアを、参考にしていただけたらうれしいです。