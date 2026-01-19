ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¡È¤ªÊõ¡É¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡¡¶â¡ß¹õ¤Î°ïÉÊ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡×
¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¡ÖAll Kings¡×¥«¡¼¥É¤ò½é¸ø³«
¡È²«¶â»ÅÍÍ¡É¤ÎMVP¥³¥ó¥Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÂç¼ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¡ÖTopps¡Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö2026 Topps Baseball Series 1¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÂÇ¼Ô¥«¡¼¥É¡ÖAll Kings¡×¤ò½é¸ø³«¡£Áª¤Ð¤ì¤·¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡È¤ªÊõ¡É¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¼Ò¤¬18Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î¡ÖAll Kings¡×¥«¡¼¥É¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤ÇØ·Ê¤Ë¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖK¡×¤ò¡¢º¸¾å¤È±¦²¼¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤ÇÇÛÃÖ¡£Ãæ±û¤Ë¡È¼çÌò¡É¤ò¿ø¤¨¤¿²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï2025Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£MLB¤ËÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤ÀºÇ¶¯¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÁê±þ¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¡È°ïÉÊ¡É¤È¤¢¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î½êÍÍß¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö¤¨¤¨¤Ê¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÂçÃ«¥¸¥ã¥Ã¥¸»þÂå¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¤Í¡£All Kings¤Î¥È¥é¥ó¥×É÷¤Î¥«¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢OPS1.014¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÂÇÎ¨.331¡¢53ËÜÎÝÂÇ¡¢114ÂÇÅÀ¡¢OPS1.144¤È¡¢2¿Í¤È¤âMLB¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¡È2Âç¥¹¥¿¡¼¡É¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë