大阪桐蔭や岡田武史がいち早く採用した「次世代人工芝」を手がける社長が目の当たりにした「日本のスポーツ界」の悪習

長期化してきた天候不順、芝を管理するキーパーの人材不足などにより、天然芝から人工芝への移行が進み始めている。

サッカー場や野球場あるいはゴルフ場といった競技場のフィールドには、草香る緑鮮やかな天然芝が敷かれていることが理想。しかし、年々、天然芝の育成管理が容易ではなくなってきていて、必然的に人工芝の必要性が高まっているのだ。

もちろん、人工芝にも問題点がないわけではない。

長らく人工芝の開発に取り組んできたISP環境開発株式会社の岡粼健伍代表取締役に人工芝をとりまく現状と次世代人工芝について訊いた。

岡崎社長は日本独自の「アスファルト路盤＋ゴムチップ」という人工芝の構造がケガを招いている点に注目し、身体への負担や環境負荷を軽減する天然素材の環境芝「ディーレイチップ」を開発した。

当初は競技施設への導入が進まなかったものの、庭用として一般家庭に販売したことで高い評価を獲得し、四条畷市運動公園が採用した。

人工芝普及を阻む自治体とスポーツ協会の癒着

ーーその後は、一気に他の競技団体にも広がっていくわけですね。

いやいや、それがそんなに簡単にはいかない。いいものだから売れる、という単純な話ではなかったんですね。

問題なのは、スポーツ競技団体と運動施設業界のびっくりするような癒着ぶりでした。地方自治体は、とりあえず協会から公認さえもらっておけば、自らの責任にならないので、運動施設のことなんか知らずにもうゼネコンに丸投げしてしまう。ゼネコンはゼネコンで、設計事務所に設計させて、あとは監督をひとり置くだけ。

たとえば、うちが1億円で人工芝のグラウンドを請け負ったとしても、その地元の下請けが何もせずに30％のせてくる。そして、それにさらに元請けのゼネコンが30％のせてくるというぐあいで、すぐに2倍、3倍に膨れ上がっていくという仕組みなんです。

公認芝の問題、大手ゼネコンの問題、自治体とスポーツ協会の癒着といった旧態依然とした仕組みが完全に出来上がっていて、そこに新たに参入することはほとんど不可能というのが現状でした。

なぜ癒着が起こるのか

ーーどうして癒着が起こるのでしょう。

たとえばあるスポーツ協会ではその協会の公認がないと地方自治体の助成金もおりない。そうすると、その協会とつながっている大手が「うちの仕様でうちの芝生を使いなさい」ということになっていって、誰も新規参入できないわけです。

間に入っているコンサル会社もすごいです。これは、天然芝のケースですが、ある地方で税金を投入してサッカー場を造った。総費用18億だったんですが、そのうち4億6千万をコンサル会社が持っていってしまう。そんな仕組みはおかしいと思いませんか？でも、実際に日本の運動場ではそんなことが行われている。日本のスポーツ協会の体質がどうしようもなく古いんです。

有名大学でも癒着というか、明らかにバックを要求してくるところがいまだにあります。国税局が怖いので、具体的な金銭でというよりも、理事たちの銀座での飲み代であったり、嫁さんの誕生日のプレゼントであったり、そういう請求書がまわって来ますよ。ある大学なんか運動場に関するミーティングを学校内ではなく、わざわざ銀座の一人3万もする居酒屋でやる。担当者が4、5人来て、飯食って飲んで。グラウンドの話なんて5分するかしないかですからね。

昨年、知り合いの業者を通じてある球技団体の説明会に呼ばれました。でも私は、「どうせあの協会は、協会の指定業者が決まっとるから行きません」と返したんですね。それでも是非プレゼンに来てくれと言われたので、行きました。行ったら、10人ぐらいの審査員の方がおられて。僕の持ち時間は20分ぐらいだったんですが、1時間近く喋りました。そこで彼らからは、「ISPさん、実績がありませんね。この競技では大学でまだひとつだけですね」と言われたので、私が「あなたたちは、新しいクラウンが出ても古いクラウンしか買わないのか。実績がないと言うなら」と言い返したら、シーンとなりました。「もう仕様書から見直したほうがええんじゃないか、新開発のものとかは絶対に参入できないようになっとるじゃないか。計画が2年後というなら、新規参入者に試験施工をさせて、100平米でも性能テストをして判断すべきじゃないか。従来の業者の言われるままじゃなく。だから、利権の温床だっていわれけるんじゃないか」とぼろくそに言って帰ってきたんです。そこにいた若い人たちは真剣に聞いてましたよ。

ーー結局どうなったんですか。

最後までうちと別のところが競ったみたいなんです。若い人ほどうちを支持して。最終的には、外されました。重箱の隅をつつくような、揚げ足取りの質問ばかりしてきましたからね。

ーー日本中で蔓延する悪癖ですね。そんな中でも、だんだん岡崎さんの人工芝が使われだしているという実感はありますか。

むちゃくちゃあります。そんな中でも異議ありと声を上げてくれる良識ある人はいて、既得権益に固執する大手の圧力にめけず、うちの人工芝を採用してくれ始めてます。たとえば、大阪桐蔭高校とか大阪産業大学、あるいは岡田武史さんの今治FCなど真剣にアスリートのことを考えているところからは声がかかり敷設しています。

岡崎健吾

1959年岡山県倉敷市生まれ。岡山県立津山高専在学中に喫茶店運営を皮切りに販促品の企画販売、財界業界紙記者などさまざまな職業を経て「ISPコーポレーション」を立ち上げる。人材派遣業、運送業をはじめ、ゴルフ場、ゴルフショップ、ホテル、レストラン経営などで県内有数の企業に。2015年、すべての事業を縮小し、人工芝の研究開発、販売をおこなう「ISP環境開発」をスタートさせる。現在、「maniwacゴルフチャンネル」（FM岡山ほか）に毎週レギュラー出演中。ゴルフのみならず、社会問題にも舌鋒鋭く切り込むトークが好評。

