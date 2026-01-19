左投げのナックルボーラーとして活躍したウッド氏

ホワイトソックスなどでナックルボーラーとして活躍したウィルバー・ウッド氏が84歳で亡くなったと、18日（日本時間19日）に米紙「ニューヨーク・ポスト」が報じた。5年連続で40試合以上に先発するなど、鉄腕としても知られた。

ウッド氏はホワイトソックス移籍後の1967年にナックルボールを習得。同年に中継ぎを中心に51試合に投げてブレークすると、1968年は88試合に登板するなど、3年連続で70試合以上に登板。1971年からは先発に転向し、5年連続で40試合以上に登板。1972年からは2年連続で24勝を挙げてタイトルを獲得した。

1972年には49試合に先発。1920年からのライブボール時代以降では、MLB最多記録となっている。1973年には48試合に先発した。1976年には打球が左膝に直撃して骨折し、以降は成績が下降。1978年限りで引退していた。

オールスターには3度選出。1973年7月20日（同21日）に行われたヤンキースとのダブルヘッダーでは両試合に先発。ともに負け投手となった。（Full-Count編集部）