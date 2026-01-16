»³ËÜÍ³¿¤éMLBÁÈ¡ÈÌ¤È¯É½¡É¤Î¥ï¥±¡¡ÂçÃ«¤Ï¹çÎ®¤â¡Ä°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¸½¾õ¡Ö¥¼¥í¤Ç¤¹¡×
°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë11¿Í¤¬»øJÆþ¤ê
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î°ìÉôÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë11¿Í¤¬ÂåÉ½¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤éÁ°²óÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿MLBºßÀÒÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Î¤ß¡£»³ËÜ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤é½Ð¾ì°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Ð¤ë°Õ»Ö¤ÏËÜ¿Í¤é¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¼°¤ËMLB¡Ê½êÂ°¥Á¡¼¥àÅù¡Ë¤«¤éÊÖ»ö¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«È¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÊÖ»ö¤¬¡ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é8¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È19¿Í¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ä¤êÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ï11¿Í¡£¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë»³ËÜ¡¢Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¤ÏÁá¤á¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ë¡Ö¡ÊMLB¤«¤é¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÊÊÖÅú¤¬¡Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³ÎÄê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¼¥í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¬ËÜÁª¼ê¤ÈÂ¼¾åÁª¼ê¤â¡¢¤Þ¤À¥µ¥¤¥º¡Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÅù¤Î¼êÂ³¤¡Ë¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡¢µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Î¹ñÆâÁÈ15¿Í¤ò´Þ¤à19¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë