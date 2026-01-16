¥¢¥Õ¥ê¥«ÇÕ¤ÇÌäÂê¹Ô°Ù¡Ä¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Î¥¨¥È¡¼²ñÄ¹¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â½èÊ¬
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCAF)¤Ï15Æü¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFECAFOOT¡Ë¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥È¡¼²ñÄ¹¤Ø¤Î½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡CAF¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¡ÊAFCON¡Ë¡¦½à¡¹·è¾¡¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½vs¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤ËÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ä¨²ü°Ñ°÷²ñ¤¬½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥È¡¼²ñÄ¹¤Ï¥â¥í¥Ã¥³Áê¼ê¤Ë¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤¬0¡¼2¤ÇÇÔ¤ì¤¿ºÝ¡¢¿³È½¤é¤ÎÈ½Äê¤Î°ìÉô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£CAF¤Ç¤â¤½¤Î¹Ô°Ù¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ºº¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¡¢CAF¤ÎÄ¨²ü°Ñ°÷²ñ¤Ï½èÊ¬¤ò·èÄê¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¸¶Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥È¡¼²ñÄ¹¤Ë4»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤Ë²Ã¤¨¡¢2Ëü¥É¥ë¡ÊÌó317Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢FECAFOOT¤Ï14Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¨¥È¡¼²ñÄ¹¤¬¹µÁÊ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¼¨º¶¡£º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¤Î¥¨¥È¡¼²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â118»î¹ç¤Ç56¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂà¸å¤Î2021Ç¯12·î¤ËFECAFOOT¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
