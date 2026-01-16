¥ª¥ê23ºÐ¤Î¶¼°Ò¡Ö155.5¡×¡¡»øJ¤ÎÈ´Å§¤Ë´üÂÔ¡Ä¡Èµå³¦ºÇÂ®¡É31ºÐ¤â¡¢¥Ñ¤ËÂ·¤¦¹äÏÓ
¡¡3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼êÀ®ÀÓ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏËÉ¸æÎ¨¡¢Í¿»ÍµåÎ¨¤ÇÁ´20¥Á¡¼¥àÃæ1°Ì¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ç¤â2°Ì¤È¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×»ØÉ¸¤ÇÈ´¤¤ó½Ð¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Â®µå¤Î¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ä¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Â®µå·Ïµå¼ï¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ÏÂç²ñÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2023¡Á25Ç¯¤ÎNPBÊ¿¶Ñ¤ò3.6¥¥í¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ä¶°ìÎ®¤ÎÂÇ¼Ô¤¬½¸¤¦¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢µåÂ®ÉÔÂ¤ÏÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ë¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¡¢150¥¥íÌ¤Ëþ¤ÎÂ®µå·Ï¤ÏÈïÂÇÎ¨.349¡¢ÈïÄ¹ÂÇÎ¨.535¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿°ìÊý¡¢150¥¥í°Ê¾å¤Ç¤ÏÈïÂÇÎ¨.251¡¢ÈïÄ¹ÂÇÎ¨.380¤ÈÌÀ³Î¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤Ï¡¢Á´20¥Á¡¼¥àÃæ3°Ì¤È¤Ê¤ëÊ¿¶Ñ153.1¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë¶¯ÂÇ¼Ô¤òÀµÌÌ¤«¤é¤Í¤¸Éú¤»¤ëÎÏ¤³¤½¤¬¡¢À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µå¼ïÊÌÀ®ÀÓ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿½Ä¤Ë±Ô¤¯Íî¤Á¤ëµå¼ï¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤Ï¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯·Ïµå¼ï¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¡£Åêµå³ä¹ç22.2¡ó¤ÏÁ´¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Ç¡¢2°Ì¤Î´Ú¹ñ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½½È¬ÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯·Ï¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿Åêµå¤¬¡¢¹¥À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â®µå¤Î°ÒÎÏ¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢3¿Í¤Î¹äÏÓ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
ºØÆ£Í§µ®ºÈ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ï¶Ã°Û¤ÎÊ¿¶Ñ157.3¥¥í
¡û¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼ï»ÔÅê¼ê¤Ï¸åÈ¾Àï¤ËËÉ¸æÎ¨1.45¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.38¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï150¥¥í¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶õ¿¶¤ê/¥¹¥¤¥ó¥°Î¨12.4¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢µåÂ®°Ê¾å¤Î°ÒÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£·è¤áµå¤Ç¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÃ¥»°¿¶¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼Á¤â¹â¤¤¡£¸åÈ¾Àï¤Ë¤ª¤±¤ë3µå¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶õ¿¶¤ê/¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤Ï¡¢Åêµå¿ô100°Ê¾å¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Â®µå¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¹â¿å½à¤ÇÁà¤ëÃ¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤Ï¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ËÅ¬¤·¤¿Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡û»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡»³²¼¤Ï¹ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤ÏÀèÈ¯3»î¹ç¡¢µß±ç1»î¹ç¤Î·×4ÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤·¤¿¿ô»ú¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÊ¿¶ÑµåÂ®155.5¥¥í¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç¡¢2°Ì¤ËÌó3¥¥í¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¶õ¿¶¤ê/¥¹¥¤¥ó¥°Î¨15.8¡ó¤â¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Êµå°Ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶õ¿¶¤ê/¥¹¥¤¥ó¥°Î¨26.6¡ó¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡£¹äÂ®µå¤ÈÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÊ»¤»»ý¤ÄÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£ÅÐÈÄ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤À¤¬¡¢½ã¿è¤Êµå¼Á¤Î¹â¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûºØÆ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡¡ºØÆ£¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥ëCS¥Ñ¤Ç¤Î4»î¹ç¤¬¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô14¿Í¤ËÂÐ¤·Èï°ÂÂÇ0¡¢Ã¥»°¿¶5¤È¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÅê¤²»Ï¤á¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëµå¼ï¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ºØÆ£¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¿¶Ñ157.3¥¥í¤È¤¤¤¦µå°Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¿¶¤ê¤âÃ¥¤¨¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£2025Ç¯¤ÎNPB¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´Þ¤àÂ®µå·Ïµå¼ï¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ÏÆüËÜ¿ÍÅê¼êºÇÂ®¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°¡É¤Î°ÛÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹äÏÓ¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡Â¿»ÎºÑ¡¹¤Î´é¿¨¤ì¤¬¤½¤í¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌÀ³Î¤ÊÉð´ï¤ò»ý¤Á¡¢WBC¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë»ñ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¿Ø¤ÇÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡£Áá¤±¤ì¤Ð1·îÃæ¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÂåÉ½Áª¼êÈ¯É½¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨Ê¸¾Ï¡¢É½Ãæ¤Î¿ô»ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊÔ½¸Éô¡Ë
