¡¡¹Åç¤Ê¤É3µåÃÄ¤ÇNPBÄÌ»»78¾¡±¦ÏÓ¤ÎµªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤ÏÃæµþ¹â¡Ê¸½¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¡Ë¤Ç²¸»Õ¤Î¿ù±ºÆ£Ê¸´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1982Ç¯¤Î2Ç¯½©¤ËÅì³¤Âç²ñ½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à3µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÆ£»á¤¬¹â¹»2Ç¯»þ¤ÎÃæµþ¤Ï½Õ²ÆÏ¢Â³¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È4¤Èµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î2Ç¯½©¤Ï°¦ÃÎ2°Ì¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Åì³¤Âç²ñ½éÀï¤ÇÀÅÀ¶¹©¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢ÁªÈ´ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬Á°Äó¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÉ÷Åö¤¿¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Ìîµå¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Áê¼ê¤À¤Ã¤ÆÃæµþ¤òÅÝ¤»¤Ð¤Ã¤ÆÍè¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¿´¤Ë·ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿¡È¹Ã»Ò±à¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤Ï3Ç¯²Æ¤Î¤ß¡£ÅöÁ³¤ÎÇ¡¤¯¡¢Îý½¬¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¡¢¿ù±ºÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈµªÆ£»á¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£²¿¤«»î¹ç¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¡Ê³°Ìî¼ê¤Î¡Ëº´¡¹ÌÚ¤¬³Ø¹»¤Î³°¼þ¤ò¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤È¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç¸á¸å3»þº¢¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÌë¤Î11»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬OK¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£ÅÓÃæ¡¢´ÆÆÄ¤¬¼Ö¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿µÞ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Ï³Î¤«¥³¡¼¥Á¤¬´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÁö¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ï¥¡¡¼¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤¿1983Ç¯¤Î3Ç¯½Õ¤Î°¦ÃÎÂç²ñ¤ÇÃæµþ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ë0-4¤ÇÇÔÂà¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÏÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ç¤â¿ù±º´ÆÆÄ¤ÏÇÔÀï¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤â»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿µå¾ì¤«¤é³Ø¹»¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤Ç¤¹¤è¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Î¤«±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ß¤ó¤Ê¡£¡Ê±¦Íã¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ë¼«Ê¬¤ÏÇØÈÖ¹æ9¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢³Ø¹»¤ËÌá¤Ã¤¿¤é»¶¡¹Îý½¬¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤â¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡£
9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤Ç¸òÂå¡ÖÅ·¶é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÂÌÌÜ¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡µªÆ£»á¤Ï²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤ÎÎý½¬¡£³Î¤«¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿ÉüÎý½¬¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£Ãæµþ¤Ã¤Æ¼é¤ê¤ÎÌîµå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÇ¤ÄÎý½¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¼éÈ÷¡£¤³¤ì¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤âµå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤½¤ì¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Æ¬¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¥«¡¼¥ó¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ú¤ó¹Ô¤±¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬1²ó¤Î¥Î¥Ã¥¯¤Ç±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡Îý½¬»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾·ÂÔ»î¹ç¤ÇÄ¹ÉÍËÌ¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤â°ìÀ¸·üÌ¿Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢²¿¤«»°¿¶¤Ð¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤¢¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç¸òÂå¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤«¤é¤ªÂÞ¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂå¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¡£¤Þ¤¿²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡¤³¤Î¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ù±º´ÆÆÄ¤«¤éÀâÌÀ¤Ï²¿¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¡Ê¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ë¤ªÁ°¤ÏÅ·¶é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÂÌÌÜ¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµªÆ£»á¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¡£²Æ¤ÎÂç²ñ¤ÇºÆ¤Ó¡¢¹Ã»Ò±àÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»Ø´ø´±¤Ï¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÃæÌî¤¬¤½¤³¤«¤éµÕÅ¾¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ÏÃæÌî¤À¤±Áö¤Ã¤Æ½É¼Ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ëµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤Î¹â¹»»þÂå¤Ã¤ÆÎý½¬»î¹ç¤Ç¤â¶¯¹ë¹»¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¸©Æâ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËËü¤¬°ìÉé¤±¤ë¤È±½¤¬¹¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤âÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸©³°¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤âÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£µªÆ£»á¤éÃæµþ¥Ê¥¤¥ó¤Ï1983Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¸·¤·¤¤²áÄø¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë