Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é¤Ï1·î17Æü¤Ç31Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢1·î15Æü¤«¤éËÉºÒ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ï¡¢1·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤Î¡ÖËÉºÒ¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢½µ´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçºÒ³²¤ØÈ÷¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÆÁÅç»Ô¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î2¤Ä¤ÎÃæ³Ø¹»¤¬¼è¤êÁÈ¤àËÉºÒ³Ø½¬¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤ä¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÇÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¿»¿å¶è°è¤ò¼¨¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤Ê¤É¡¢Ìó130ÅÀ¤Î»ñÎÁ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢²È¶ñ¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤äÃª¤ÎÈâ¤«¤éÊª¤¬Íî¤Á¤ÆÍè¤Ê¤¤¤è¤¦ËÉ»ß´ï¶ñ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÍÉ¤ì¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤Ç²Ð¤¬¾Ã¤¨¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂÐºö¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ï¡¢1·î21Æü¤Þ¤ÇÆÁÅç»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£