Á°½µ¤è¤ê´¶À÷¼ÔÁý¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¡×·ÑÂ³Ãæ¡ÚÆÁÅç¡Û
1·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¡¢¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï426¿Í¤È¡¢Á°¤Î½µ¤è¤êÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¡×¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¸©»ØÄê33¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê112¿ÍÂ¿¤¤426¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï12.91¿Í¤Ç¡¢¸©ÆâÁ´°è¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ç¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸©¤Ï°ú¤Â³¤´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£