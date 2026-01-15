ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÇ÷¤ë¡Ö2027Ç¯ÌäÂê¡×¡¡À¤³¦1°Ì¤ÎÉû¼ýÆþ158²¯±ß¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄLA·üÇ°¡ÖºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×
¡ÖSportico¡×»»½Ð¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ç1²¯¥É¥ëÆÍÇË
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÉû¼ýÆþ¤ÇÁ´¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÃæ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿äÄê1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤È»»½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¡È´íµ¡¡É¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éû¼ýÆþ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤¬8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó126²¯±ß¡Ë¤Ç2°Ì¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¿ÀÍÍÅªÂ¸ºß¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯±ß¡Ë¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£µå³¦¤ÇÂçÃ«¤Ë¼¡¤°¤Î¤¬¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ç700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤³¤½¤¬¡Èµå³¦¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È³¦¤Î´é¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Ìîµå¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê´é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢MLB¤Î¾Íè¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÏ«»È¶¨Äê¤¬¼º¸ú¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¥ª¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤¬Ç¯Êðµ¬À©¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤¬Â¾¶¥µ»¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÄ¶¤¨¡¢»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤ÎÉû¼ýÆþ1²¯¥É¥ëÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤À¡§¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡ÖºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê²ñ¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤ÎÂÐÎ©¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´»î¹ç¤È¤È¤â¤Ëµå³¦¤Î´é¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë