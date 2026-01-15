¡ÖÇúÂ®¤À¤±¤É¡È¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡ÉÁ¥¡×¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ä¤¤¤Ë¿·Â¤ ¤Þ¤µ¤«¤Î¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡ª ÇØ·Ê¤Ë¡È¼«±ÒÂâ¡É¤¬´Ø·¸!?
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¡×¤Î·úÂ¤¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àîºê½Å¹©¶È¤Ï2025Ç¯11·î¡¢¶å½£Í¹Á¥¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤¬ÇîÂ¿¡½°í´ô¡½ÂÐÇÏ¹ÒÏ©¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡ÖÀîºê¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¡×£±ÀÉ¤Î·úÂ¤·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¡£Àî½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·Â¤¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Î¼õÃí¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¡£Æ±Á¥¤Ï¿À¸Í¹©¾ì¤Ç·úÂ¤¤·¡¢2029Ç¯6·î¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢·úÂ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ï¶å½£Í¹Á¥¤ÈÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¡ÊJRTT¡Ë¤Î¶¦Í·úÂ¤Á¥¤Ç¡¢1985Ç¯¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹2¡×¤òÂåÂØ¤·¤Þ¤¹¡£¹Ò³¤Â®ÎÏ¤Ï43¥Î¥Ã¥È¡ÊÌó80km/h¡Ë¡£Î¹µÒÄê°÷¤Ï252¿Í¤Ç¤¹¡£¶å½£Í¹Á¥¤Ç¤Ï1991Ç¯¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×°ÊÍè¡¢Àî½Å¤Ç¤Ï2020Ç¯6·î¤Ë½×¹©¤·¤¿Åì³¤µ¥Á¥¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É·ë¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½ÓÂ¤Ö¤ê¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¼õÃí¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áµ»½ÑÅÁ¾µ¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´ûÂ¸¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç°Ý»ý¡¦À°È÷¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ»½Ñ¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÁ¥¡©
¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤ÏÁ´Ë×Íã·¿¿åÃæÍãÎ¹µÒÁ¥¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÁ´Ë×·¿¤Î¿åÃæÍã¤ËÆ¯¤¯ÍãÍÈÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Á¥ÂÎ¤ò´°Á´¤Ë³¤ÌÌ¾å¤Ø»ý¤Á¾å¤²¤Æ¹âÂ®¤Ç¹ÒÁö¤¹¤ëÁ¥¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï¡¢¹â²¹¥¬¥¹¤òÊ®½Ð¤µ¤»¤Æ¿äÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ï³¤¿å¤ò¹â°µÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹âÂ®ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Á¥¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï1´ðÅö¤¿¤ê3800ÇÏÎÏ¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò¸Ø¤ë2´ð¤Î¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¸ºÂ®¥®¥¢¤ò²ð¤·¤Æ¶îÆ°¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¿ä¿Êµ¡¤¬¡¢1Ê¬´Ö¤Ë¤ª¤è¤½180¥È¥ó¤â¤Î³¤¿å¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¤òÁ¥Èø¥Î¥º¥ë¤«¤é¸åÊý¤ËÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿äÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°»ÑÀªÀ©¸æÁõÃÖ¡ÊACS¡Ë¤¬¥»¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢¾ï¤ËÁ¥ÂÎ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅ¾±¿Æ°¤Ë¤è¤ëÆ°ÍÉ¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯Á¥¿ì¤¤¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÈ¹â3.5£í¤Î¹ÓÇÈ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¹ÒÁö¤¬¤Ç¤¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁ¥ÂÎ¤òÆâÂ¦¤Ë·¹¼Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÀû²ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¡×¤ÏÊÆ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹Ò¶õµ¡¤Îµ»½Ñ¤ò¿å¾å¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°929¡×¤Ç¡¢1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤ËÀîºê½Å¹©¶È¤¬À½Â¤¤ÈÈÎÇä¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¡ÖÀîºê¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë929-117·¿¡×¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¹âÂ®Á¥¤ÏÅêÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤³¤¾Ý¾ò·ï¤Î¸·¤·¤¤¹ÒÏ©¤Ç¤â¹âÂ®¤Ç¹Ò¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÎ¥Åç¹ÒÏ©¤Ë½¢¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¥²Á¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡Ä
¡¡°ìÊý¤Ç¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹â³Û¤ÊÁ¥²Á¤È°Ý»ýÈñ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Àî½Å¤Ï1989Ç¯¤«¤é1995Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë15ÀÉ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤ò·úÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É·ë¡×¤Î·úÂ¤¤Þ¤Ç25Ç¯´Ö¤Î´ü´Ö¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ï40Ç¯ÄøÅÙ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅµ¤·ÏÅý¤ÎÎô²½¤ä³Æ¼ïÉôÉÊ¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¹â³Û¤Ê½¤Á¶ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÁ¥¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤¬Á¥¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á¥²Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É·ë¡×¤Ç¤Ï51²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¶å½£Í¹Á¥¤Î¿·Â¤Á¥¤Ç¤Ï80²¯±ßÄ¶¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¢¥ê¥½¥ó501-KF¡×¤¬¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊ£¿ô¥í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆ±»þÈ¯Ãí¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥»¥Ö¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É·ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿·Â¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢´ûÂ¸Á¥¤«¤éÎ®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ¥ÂÎ¤ÎÄ¹¤µ¤ä¼çµ¡´Ø¤Î¥µ¥¤¥ºÊÑ¹¹¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ÒÏ©¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¿··¿¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àî½Å¤¬·úÂ¤¤¹¤ë¶å½£Í¹Á¥¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ç¤Ï¿··¿¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ù¥ê¥³¥¢¥Ñ¥ï¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊVERICOR¡Ë¤Î¡ÖTF-50B¡×¤ò2´ðÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
Åì³¤µ¥Á¥¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É°¦¡×¡£·úÂ¤¤«¤é45Ç¯¤Î2025Ç¯8·î¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ê°úÂà¤·¤¿¡Ê¿¼¿åÀéæÆ»£±Æ¡Ë
¡¡¥Ù¥ê¥³¥¢¤ÎTF¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó³¤·³¤Î¥ô¥£¥¹¥Ó¥å¡¼µé¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤ä¥á¥¬¥è¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢LCAC¤ÎÌ¾Á°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÄú1¹æ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖTF-50B¡×¤Ï±Ñ¥°¥ê¥Õ¥©¥ó¡¦¥Þ¥ê¥ó¡Êµì¥°¥ê¥Õ¥©¥ó¡¦¥Û¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¢Á÷ÍÑ¥Û¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡Ö¥ï¥¤¥Ð¡¼¥ó¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï³¤¼«¤ËLCAC¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ï¥¤¥Ð¡¼¥óJ¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤¬¸«¹þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÉôÉÊ¤ÏÆþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¡£º£¸å¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÄ´Ã£À¡¢»ýÂ³À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ºÇÅ¬¤À¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡80²¯±ßÄ¶¤È¤¤¤¦¿·Â¤Á¥²Á¤Ï¡¢JRTT¤ÎÁ¥Çõ¶¦Í·úÂ¤À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¡£¶å½£Í¹Á¥¤¬È¾Ê¬¤òÉéÃ´¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï¹ñ¤È½¢¹ÒÃÏ¤ÎÄ¹ºê¸©¤È°í´ô»Ô¡¢ÂÐÇÏ»Ô¤¬Êä½õ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àî½Å¤Ïº£¸å¤â¡¢¹ñÆâ¤ÎÎ¥Åç¹ÒÏ©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âÂ®³¤¾å¸òÄÌ¤Î°Ý»ý¡¦È¯Å¸¤Î¤¿¤á¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Î·úÂ¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
