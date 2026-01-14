¥µ¥í¥â¥ó¤¬OAMC¤È¥³¥é¥Ü¡¡°ÛÁÇºà¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖXT-QUEST¡×È¯Çä
¡¡¡Ö¥µ¥í¥â¥ó¡ÊSalomon¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¨¡¼¥¨¥à¥·¡¼¡ÊOAMC¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥º¡ÖXT-Quest OAMC¡×¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥µ¥í¥â¥ó¥¹¥È¥¢ Åìµþ ½ÂÃ«Å¹¡¢µþÅÔBALÅ¹¡¢±ÉÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¤Î¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥í¥â¥ó¤Î¡ÖXT-QUEST¡×¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥ã¡¼¥·¹½Â¤¡Ö4D Advanced Chassis¡×¤òºÎÍÑ¡£µ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤¥È¥ì¥¤¥ë¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Â±¿¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÈèÏ«·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¡£¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥ï¡¼¥¯¡¢Ìµ¹ü¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¢°ÛÁÇºà¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥µ¥í¥â¥ó¤Îµ¡Ç½ÁÇºà¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü4100±ß¡£
