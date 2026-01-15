ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¥É·³¡¢¡ÈºÇÃÙ¡É2·î14Æü»ÏÆ°¡¡WBC»²²ÃÁÈ¤Ï12Æü¤«¤é¡Ä²¬ËÜ¤Ï17Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÆüÄøÈ¯É½
MLBµ¡¹½¤¬È¯É½¡Ä¥«¥Ö¥¹¤Ï13¡õ17Æü¤«¤é
¡¡MLBµ¡¹½¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼30µåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î3Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤¬¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£30µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤âÃÙ¤¤»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ê¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ïº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤¬11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ÎÌî¼êÁÈ¤¬16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤È¾¾°æÍµ¼ù¤ÎÎ¾Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Ï11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤¬½éÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ê¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¤¬11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤«¤é»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÇ¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë»²²ÃÁª¼ê¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤¬11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¡¢Ìî¼êÁÈ¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤È°ìÂÀè¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ï11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ó¥×¹±Îã¤Î¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤ÎÆüÄø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë