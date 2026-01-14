¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ë18ºÐÃËÀ°äÂÎ¡ÄË½ÎÏÃÄ´´Éô¤éÃË½÷5¿ÍÂáÊá¡¡Ë½¹Ô²Ã¤¨¥È¥é¥ó¥¯¤Ë´Æ¶Ø¤·»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡ÆÊÌÚ
ÆÊÌÚ¸©¤Ç2025Ç¯9·î¡¢¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ÎÃæ¤«¤é18ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½»µÈ²ñ·Ï´´Éô¤ÎÃË¤éÃË½÷5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦½»µÈ²ñ·Ï´´Éô¤Î¿ûËô°êÍºÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤ÈÌµ¿¦¤ÎÌîËÜÄ¾´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤éÃË½÷5¿Í¤Ï2025Ç¯9·î¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÀ¾¸¶Ä®¤ÇÅö»þ18ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢ÍâÆü¤Þ¤Ç¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ë´Æ¶Ø¤·»àË´¤µ¤»¤¿ÂáÊá´Æ¶ØÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃËÀ¤È¤ª¶â¤ò½ä¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ûËôÍÆµ¿¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¤è¤¦¤ÈË½¹Ô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¿ûËôÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£