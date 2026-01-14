トランプ大統領「大きな問題になる」と威嚇 グリーンランド首相「アメリカの一部にはならない」明言に
デンマーク自治領・グリーンランドの首相が、「アメリカの一部にはならない」と明言したことを巡り、トランプ大統領は「大きな問題になる」と威嚇しました。グリーンランドから中継です。
こちら首都ヌークは午前5時前、気温はマイナス4度です。トランプ政権がグリーンランドの購入などを協議していることについて住民は強く反発しています。
グリーンランド住民
「人は売り物ではない」
グリーンランド住民
「本当に腹が立つ。だから米国が領有なんてことは実現しない」
首都ヌークの住民は「私たちの国、私たちの文化、私たちの生き方を大事にしたい」と強く訴えています。
グリーンランドのニールセン首相は13日、「アメリカの一部にはならない」「デンマークを選ぶ」と述べ、アメリカをけん制しました。
これに対しトランプ大統領は、「彼が誰なのかは知らないが彼にとって大きな問題になるだろう」と威嚇しています。14日には、ワシントンでアメリカ側と、デンマーク・グリーンランド側の会談が行われる予定ですが、グリーンランド自治政府と住民の強い反発の中、協議は難しいものとなりそうです。