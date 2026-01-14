デンマーク自治領・グリーンランドの首相が、「アメリカの一部にはならない」と明言したことを巡り、トランプ大統領は「大きな問題になる」と威嚇しました。グリーンランドから中継です。

こちら首都ヌークは午前5時前、気温はマイナス4度です。トランプ政権がグリーンランドの購入などを協議していることについて住民は強く反発しています。

グリーンランド住民

「人は売り物ではない」

グリーンランド住民

「本当に腹が立つ。だから米国が領有なんてことは実現しない」

首都ヌークの住民は「私たちの国、私たちの文化、私たちの生き方を大事にしたい」と強く訴えています。

グリーンランドのニールセン首相は13日、「アメリカの一部にはならない」「デンマークを選ぶ」と述べ、アメリカをけん制しました。

これに対しトランプ大統領は、「彼が誰なのかは知らないが彼にとって大きな問題になるだろう」と威嚇しています。