¡Ö¡È¶²´Ú¾É¡É¤ÎÁò¼°¤À¡ª¡×U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¶ì¤·¤à´Ú¹ñ¤ËÃæ¹ñ¤¬Ïª¹üÄ©È¯¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼éÈ÷¤¬¼«Æ°¥É¥¢
¥µ¥Ã¥«¡¼U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ìÃæ¤ÎU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÊýÌÌ¤«¤éÏª¹ü¤ÊÄ©È¯¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÓÞ¾ÐÅª¤ÊÉ½¸½¤Þ¤Ç¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº¡ÛÆüËÜ¿Í¤ÎÌó9³ä¡ÖÃæ¹ñ·ù¤¤¡×¤Ë¡ÈÂç¶¦´¶¡É¤Î´Ú¹ñ
U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï1·î13Æü¡Ê´Ú¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¦¥°¥ë¡¼¥×CÂè3Àá¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¾¡Íø¤·¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï2¾¡1Ê¬¡Ê¾¡¤ÁÅÀ7¡Ë¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£ÇÔ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ï1¾¡1Ê¬1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ4¤È¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¹ï¤ËÆ±ÁÈ¤Î¥ì¥Ð¥Î¥ó¤¬¥¤¥é¥ó¤ò1-0¤ÇÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤¬1¾¡2ÇÔ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ3¡Ë¤Ç3°Ì¡¢¥¤¥é¥ó¤¬2Ê¬1ÇÔ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ2¡Ë¤Ç4°Ì¤Ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤¬¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢´Ú¹ñ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×1°Ì¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÁê¼ê¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¡¢ÇÔÂà´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£²¾¤Ë¥¤¥é¥ó¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤ÆÁá¡¹¤ËÂç²ñ¤òµî¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿É¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¥°¥ë¡¼¥×A¤Ç¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¥à¡¦¥µ¥ó¥·¥¯´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬3ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç¤ÏÆüËÜ¤â10ÆÀÅÀ¡¦Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£¥°¥ë¡¼¥×D¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò²¼¤·¤Æ¼ó°ÌÄÌ²áÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÌÁÈ¤È¤Î¾õ¶·¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¡Öº£¤Î´Ú¹ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÃæ¹ñ¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¼«¹ñÂåÉ½¤Î¾å¾º¥à¡¼¥É¤òÂç¡¹Åª¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ïº£Âç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ò°Ý»ý¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤¬¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿ÅÀ¤ò³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤«¤é¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î½õ¤±¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤µ¤é¤Ë²á·ã¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤ÏÓÞ¾Ð¤È¼«¿®¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿È¿±þ¤¬µÞÂ®¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î2·³¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Î´Ú¹ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼éÈ÷¤Ï¡È¼«Æ°¥É¥¢¡É¥ì¥Ù¥ë¤À¤«¤é¡¢¹¶·â¿Ø¤¬»×¤¦Â¸Ê¬¤«¤²ó¤»¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£±¿¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤ò¼ÂÎÏ¤Ç²È¤Ëµ¢¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¡Ö30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¶²´Ú¾É¤ÎÁò¼°¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»É·ãÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¤Û¤ó¤Î¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ÆÂÑ¤¨¤ëÀï½Ñ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾¹ñ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï´°Á´¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆÀ¤¿¼«¿®¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿å½à¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÐþËý¤µ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÆü¡Ê14Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×DÂè3Àá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÏÍè¤ë18Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¹Ó¡¹¤·¤¤Ä©È¯¤ò¡¢¼«¤é¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÄÃ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÓÞ¾Ð¤¬ÓÞ¾Ð¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃæ¹ñ¤¬¶«¤Ö¡Ö¶²´Ú¾ÉÇË²õ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¸½ºß¤ÎU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ó¥À¥«¥Ã¥×Âè2Àï¤ÇÃæ¹ñ¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿µ²±¤â¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î¶ì¤¤·ë²Ì¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î²ÄÇ½À¤ò°ìÁØ²áÇ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë